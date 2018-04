Sie durfte die Geburt ihres Ur-Enkels nicht mehr erleben! Vergangene Woche gab es einen Trauerfall in der Familie Bush: Die frühere First Lady Barbara, die Frau des Ex-Präsidenten George H. W. Bush (93), verstarb im Alter von 92 Jahren. Zwei Tage nach diesem tragischen Verlust gab es nun jedoch Grund zur Freude in der Familie: Barbaras Enkelin Lauren Bush und Ehemann David Lauren wurden zum zweiten Mal Eltern!

Die Geburt verkündete Papa David auf seinem Instagram-Account: "Wir freuen uns und fühlen uns gesegnet, euch unseren Sohn Max Walker vorstellen zu dürfen. Er kam gestern, am 19. April, auf die Welt. Er ist glücklich, gesund und genießt seine neue Welt", schrieb er. Dazu postete der stolze Zweifach-Papi ein Foto von seinem Sprössling. Darauf trägt dieser eine blaue Häkelmütze und schlummert friedlich. Wie ein weiteres Pic auf der Fotoplattform verrät, hat der kleine Fratz inzwischen auch seinen großen Bruder James kennengelernt.

Mama Lauren berichtete ebenfalls via Social Media über die Geburt ihres Sohnemanns. Zuvor hatte die 33-Jährige ihrer verstorbenen Oma noch ein paar rührende Zeilen gewidmet. "Sie war wirklich ein Unikat, ich sage, wie es ist, sie war eine tolle Frau. Meine Liebe zum Lesen, Puzzeln und Reisen sind nur ein paar Dinge, bei denen sie mir geholfen hat", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / davidlauren Max Walker, Sohn von Lauren Bush

SHAUN CURRY / Freier Fotograf Lauren Bush in London 2007

