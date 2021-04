Familienzuwachs im Hause Bush Lauren! Lauren Bush Lauren, die Enkelin der verstorbenen Ex-First-Lady Barbara Bush, und ihr Mann David, der Sohn des Modeschöpfers Ralph Lauren (81), sind nicht länger zu viert. Im Dezember des vergangenen Jahres verkündete das Paar, dass ihre beiden Söhne James und Max ein Geschwisterchen bekommen werden. Nun ist es endlich so weit: Lauren hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht!

Auf Instagram verkündete die 36-Jährige die Ankunft ihres neuen Familienmitglieds. "Willkommen auf der Welt, Baby Robert Rocky Lauren", schrieb die frischgebackene Dreifach-Mama zu einem niedlichen Foto des Neugeborenen. Am 10. April ist der Kleine bereits zur Welt gekommen. "Wir sind so verliebt und glücklich, dass du gekommen bist und unser Wolfsrudel komplett gemacht hast", freute sich Lauren in den rührenden Zeilen über ihren neusten Familienzuwachs.

Auch der Name des Kleinen wurde nicht zufällig gewählt und hat eine niedliche Bedeutung. "Wir werden dich Rocky nennen, nach den majestätischen Rocky Mountains, wo David und ich geheiratet haben und oft als Kinder waren", erklärte die stolze Mutter. Robert sei der Name ihres Großvaters und "klassisch cool", wie sie in ihrem Post schrieb.

Lauren Bush Lauren, ihr Mann David und ihre beiden Söhne

Lauren Bushs Sohn Robert Rocky, April 2021

Lauren Bush und David Lauren bei der Met Gala, 2019

