Traurige Nachrichten aus den USA. Kay Toinette Oslin – besser bekannt als K.T. Oslin – hatte sich in den 80er-Jahren einen Namen in der US-amerikanischen Country-Szene gemacht: Ihr Hit "80's Ladies" aus dem Jahr 1987 war damals nicht nur blitzschnell an die Spitze der Country-Charts geklettert, der Song war sogar mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Jetzt müssen sich die Fans von der Musikerin verabschieden: K.T. ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht bestätigte jetzt die Organisation Country Music Association in einem offiziellen Statement: K.T. sei am Montag, den 21. Dezember im Alter von 78 Jahren gestorben. "K.T. Oslin hatte eine der gefühlvollsten Stimmen in der Country-Musik und hatte mit ihrem Hit '80's Ladies' einen starken Einfluss", trauerte die Geschäftsführerin Sarah Trahern und schenkte ihre Anteilnahme: "In dieser schwierigen Zeit sind unsere Gedanken bei ihren Liebsten."

Die Organisation selbst äußerte sich zwar nicht zu den Umständen des Todes, laut einem Bericht von Music Row habe K.T. aber an der Parkinsonkrankheit gelitten. Aus diesem Grund sei sie seit 2016 in einer betreuten Wohnanlage gewohnt zuhause gewesen. Vergangene Woche sei sie zudem positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob sie an den Folgen der Virus-Infektion gestorben ist, sei allerdings bislang unklar.

Getty Images K.T. Oslin im März 2012 in Nashville

Getty Images K.T. Oslin, US-amerikanische Musikerin

