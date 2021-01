Dwayne "The Rock" Johnson (48) kann also auch anders! Der Hollywood-Star ist vor allem mit seinen Darbietungen in actiongeladenen Kinostreifen wie "Fast and the Furious Five" oder "G.I. Joe – Die Abrechnung" bekannt geworden. Dass der ehemalige Profi-Wrestler aber nicht nur seine Muskeln spielen lassen kann, sondern auch eine weiche Seite hat, stellte er unter anderem in der Komödie "Daddy ohne Plan" unter Beweis. Diese Seite ihres Vaters weiß Tochter Tiana offenbar optimal für sich zu nutzen!

Auf Instagram teilte Dwayne während der Weihnachtsfeiertage einige Schnappschüsse aus seinem Familienalltag. Eines dieser Fotos verzückte seine Follower aber besonders: Ein Bild, das ihn mit seiner Jüngsten beim Spielen zeigt. Zwischen vielen Geschenken sitzend beschäftigt sich das Vater-Tochter-Duo mit einer Barbiepuppe, die anscheinend für die 2-Jährige unter dem Weihnachtsbaum gelegen hatte. Dazu schrieb der Dreifachpapa im Netz: "'Papa, komm spiel jetzt Barbie mit mir', was eigentlich bedeutet: Papa hält die Barbie für ganze 45 Minuten, während Tia alles andere macht und die Barbie komplett ignoriert."

"Du hältst die Barbie wie Godzilla" oder "Das ist hinreißend. Außerdem sieht Tiana neben deinem riesigen Arm winzig aus" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Bild, in denen der Größenunterschied zwischen dem muskelbepackten Dwayne, seiner Tochter und der Puppe hervorgehoben wird.

Dwayne "The Rock" Johnson, Juli 2020

Tiana Gia Johnson, Tochter von Dwayne Johnson, im April 2020

Tiana Gia Johnson und Dwayne Johnson

