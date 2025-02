Dwayne "The Rock" Johnson kehrt überraschend zu WWE zurück

Dwayne "The Rock" Johnson (52) hat seine Fans mit einer überraschenden Ankündigung in Aufregung versetzt: Der Hollywoodstar und Wrestler kehrt zu WWE zurück. Am vergangenen Freitag ist er live bei WWE SmackDown im Smoothie King Center in New Orleans aufgetreten. Auf Instagram und X sorgte der 52-Jährige mit seiner Ankündigung für Aufmerksamkeit: "Der Endgegner kehrt zurück." "Ich komme, um Geschäfte zu erledigen und jemandes Leben über den Haufen zu werfen", ließ er die Fans wissen.

"The Rock" deutet auf ein neues Kapitel seiner Karriere im Wrestling hin, nachdem er kürzlich als Teil des WWE-Mutterkonzerns in den Vorstand eingetreten ist. Laut WWE-Chef Paul "Triple H" Levesque könnte Dwaynes Rückkehr den Verlauf der nächsten Wochen bis zum Event WrestleMania 41 im April entscheidend beeinflussen. "Wenn der Endgegner zu dieser Jahreszeit auftaucht, weiß das Publikum, dass absolut alles möglich ist. Alles könnte sich in einem Augenblick ändern", hieß es auf der offiziellen WWE-Website. Währenddessen ist Dwaynes langjähriger Rivale John Cena (47) aktuell auf seiner Abschiedstour, die noch bis Ende 2025 andauern wird. Ein persönliches Aufeinandertreffen der beiden Wrestling-Größen könnte Fans weltweit elektrisieren.

Für Dwayne markiert die Rückkehr zu WWE eine Verbindung zu seinen Wurzeln. Der einstige Wrestler konzentrierte sich in den letzten 15 Jahren auf seine Karriere als Schauspieler und wurde zum Megastar in Filmen wie Fast & Furious. Noch in diesem Jahr wird sein Filmprojekt "The Smashing Machine" in die Kinos kommen. Zudem arbeitet er mit Leonardo DiCaprio (50) und Emily Blunt (41) an einem neuen Werk unter der Regie von Martin Scorsese (82). 2026 wird er außerdem erneut in der Rolle des Halbgottes Maui im Live-Action-Remake von "Vaiana" zu sehen sein. Trotz seines vollen Terminkalenders widmet er sich nun wieder seiner Wrestling-Karriere. Fans dürfen sich auf spannende WWE-Momente und weitere spektakuläre Projekte freuen.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und John Cena bei WrestleMania 29

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei seinem großen Wrestling-Comeback

