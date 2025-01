Dwayne Johnson spricht emotional über den Tod seines Vaters

Dwayne "The Rock" Johnson (52) hat zum fünften Todestag seines Vaters Rocky "Soulman" Johnson überraschende und emotionale Einblicke in eine der schwersten Phasen seines Lebens gegeben. Im Rahmen eines fünfminütigen Videos auf Instagram, das er am Mittwochabend veröffentlichte, sprach der ehemalige Wrestler über die tiefen Reuegefühle, die ihn nach dem Tod seines Vaters plagen. Die beiden hatten sich an Heiligabend 2019 nach einem heftigen Streit vorübergehend voneinander entfremdet. Kurz darauf, im Januar 2020, starb Rocky im Alter von 75 Jahren in seinem Haus in Florida an einer Lungenembolie. "Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal umarmen und ihm sagen, dass zwischen uns alles gut ist", teilte Dwayne mit.

Der viel beschäftigte Hollywood-Star, der gerade an einer Real-Life-"Vaiana"-Verfilmung arbeitet, nutzte das Video auch, um seine Fans dazu zu ermutigen, Konflikte mit ihren Eltern zu klären, bevor es zu spät ist: "Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, euren Vater zu sehen, macht den ersten Schritt und versucht, Dinge zu klären", appellierte er. Rocky, der in den 1980er-Jahren als einer der ersten schwarzen WWE-Tag-Team-Champions Geschichte schrieb, hatte oft mit den Schattenseiten seines Lebens zu kämpfen. Dennoch betonte Dwayne im Video die positiven Lehren, die er von seinem Vater mitgenommen hat. Harte Arbeit und Disziplin seien Werte, die er seinem Vater zu verdanken habe und die seinen eigenen Erfolg maßgeblich geprägt hätten.

Dwayne, selbst Vater von drei Töchtern, widmete seinem Vater rückblickend liebevolle Worte und nannte dessen Art der Liebe "begrenzt, aber voller Hingabe". Rocky war nicht nur ein Wrestling-Pionier, sondern auch eine prägende Figur in Dwaynes Karriere: 2008 führte Dwayne ihn in die WWE Hall of Fame ein und betonte damals dessen Einfluss auf seinen eigenen Durchbruch in der Wrestling-Welt. Privat waren ihre Beziehung und Rockys Vergangenheit von Höhen und Tiefen geprägt. Dwayne, der derzeit in der kommenden Biografie "The Smashing Machine" mitwirkt, schloss das emotionale Video mit der Botschaft, die Lektionen seines Vaters zu schätzen – auch die schmerzhaften.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2024

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

