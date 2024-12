Dwayne Johnsons Elf-on-the-Shelf-Streich sorgt für Chaos

Dwayne "The Rock" Johnson (52) sorgt erneut für Lacher – diesmal wegen einer ganz besonderen Weihnachtstradition für seine Töchter Jasmine und Tiana. Der Schauspieler teilte auf Instagram ein Video, in dem er überrascht feststellt, dass seine Zehen in einem leuchtenden Rot lackiert wurden, während er schlief. "Ich wache auf und meine Zehen sind bemalt!", rief Dwayne verblüfft, während seine Töchter kichernd erklärten, dass ihr Elf on the Shelf verantwortlich sei. Der kleine "Übeltäter" der Familie hielt sogar eine Nagellackflasche in der Hand, wie die Mädchen lachend zeigten.

Auch seine Frau Lauren Hashian (40) und seine Mutter Ata Johnson (76) ließen sich von der magischen Weihnachtsstimmung anstecken. Lauren schwärmte: "Ich habe Gänsehaut" und witzelte, dass Dwayne und seine Mutter mit ihren roten Nägeln nun als Duo perfekt harmonierten. Die gesamte Familie lachte herzlich, bis der Schauspieler einen kleinen Fehler beging: Er berührte aus Versehen eine der Elfen. Das sorgte für Entsetzen bei seinen Töchtern, die schreiend erklärten, dass der Zauber dadurch verloren gehen könnte. Beruhigend versicherte der Schauspieler seinen Töchtern, dass nur Erwachsene die Elfen anfassen dürften, und fügte schmunzelnd hinzu, dass die Spielzeugfiguren immerhin größer seien als sein Schauspielkollege Kevin Hart (45).

Dwayne, der für seinen Humor und seine engen Familienbande bekannt ist, teilte in seinem Post nicht nur den Moment, sondern auch eine augenzwinkernde Botschaft. Er schrieb, dass die roten Zehen den "hypermaskulinen Look" nur noch verstärken würden. Der Schauspieler zieht viel Freude aus diesen kleinen magischen Weihnachtsmomenten mit seinen Kindern. Seine süffisante Bemerkung über den Größenunterschied zwischen den Elfen und seinem langjährigen Freund Kevin sorgte schließlich für den passenden humorvollen Abschluss. Weihnachten bei den Johnsons scheint alles andere als langweilig zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson, seine Tochter Simone und seine Mutter Ata auf der Premiere von "San Andreas"

Anzeige Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine

Anzeige Anzeige