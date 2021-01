Eine Karriere ist Thomas Müller (31) nicht genug! Wenn der Profikicker nicht gerade wie 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft wird oder wie 2013 und 2020 das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Sieg holt, beschäftigt sich der Bayer mit Pferden. Die tierische Leidenschaft teilt er mit seiner Ehefrau, der Dressurreiterin Lisa Müller, die erst kürzlich den Grand Prix beim Stuttgart German Masters gewann. Gemeinsam betreiben sie das Gestüt Gut Wettlkam, das 2021 offiziell zur EU-Besamungsstation für Dressurpferde wird!

Demnächst verkaufen die Müllers also Pferdesamen – ein Millionengeschäft! "Lisa und ich haben den nächsten Schritt in unserem 'Pferdeleben' gemacht. Mit unseren Hengsten freut sich Gut Wettlkam auf die Zuchtsaison 2021", schreibt der Fußballstar stolz auf Instagram. Bei ihnen hat man die Wahl aus den Samen der drei Hengste D'Avie, Four Roses und Bowmore – und die haben ihren Preis: Eine Besamung von D'Avie kostet beispielsweise insgesamt 1.600 Euro – 500 Euro für die Besamung allein und noch einmal 1.100 Euro, wenn die jeweilige Stute trächtig wird.

Allen mit den Zuchthengsten hätten Thomas und Lisa sicherlich finanziell ausgesorgt, denn jeder der drei kann Hunderte Nachkommen zeugen. Wie stolz der Fußballer auf seine Pferde ist, verdeutlicht er auch auf der Website des Gestüts: "Entdeckt als Zukunftshoffnung für den Dressurspitzensport, zaubert D'Avie seit seiner Ankunft auf unserem Hof nicht nur meiner Frau Lisa jeden Tag aufs Neue ein Lächeln auf die Lippen." Der Hengst vereine alles, was man sich von einem Dressurpferd wünscht, schwärmt er schließlich.

Thomas Müller, Fußballspieler

Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

Lisa und Thomas Müller im Dezember 2019

