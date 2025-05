Lisa und Thomas Müller wirken wieder vertraut miteinander

Nach turbulenten Wochen zeigen sich Thomas Müller (35) und seine Frau Lisa Müller (35) wieder am selben Fleck. Das Paar präsentierte sich bei der Veranstaltung "Pferd International" in München Seite an Seite. Aufnahmen, die RTL vorliegen, zeigen, wie die erfolgreiche Reiterin in voller Montur auf ihrem Pferd sitzt, während der Fußballspieler neben ihr steht. Die beiden wirken dabei sehr locker, scherzen miteinander und der Stürmer hilft seiner Frau, wo er kann. Der Tag war für die zwei ein Erfolg: Lisa belegte den fünften Platz in der Dressur und Thomas stellte seine Zuchthengste vor.

Der Ex-Bayernspieler und die Pferdefreundin werden seit Längerem mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Besonders auffällig war hierbei, dass sie sich in den sozialen Medien seit einer Weile nicht mehr folgen und Lisa sämtliche Fotos von ihrem Instagram-Profil gelöscht hat. Im vergangenen Dezember machte sie deutlich, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden wolle, was die Gerüchteküche noch weiter zum Brodeln brachte.

Thomas beendete vor Kurzem eine beeindruckende Karriere bei Bayern München, die ihn weltweit zur Fußballikone machte. Bei der emotionalen Verabschiedung wurde seine Ehefrau allerdings nicht im Stadion erspäht. Stattdessen sorgten sein Vater Gerhard und seine Mutter Klaudia für emotionale Momente. Die Spielermama konnte sich ihre Tränen auf der Tribüne nicht verdrücken, als ihr Sohn von den 75.000 Fans bejubelt wurde.

Getty Images Thomas und Lisa Müller, April 2023

Getty Images Thomas Müller bei seinem letzten Heimspiel für Bayern München

