Thomas Müller vor Entscheidung: Karriereende oder Transfer?

Die Zukunft von Thomas Müller (35) bleibt weiterhin ein Rätsel. Der 35-jährige Fußballstar steht aktuell noch bei der Klub-WM im Einsatz, doch seine Zeit beim FC Bayern München ist danach vorbei. Wohin es den Weltmeister von 2014 ziehen wird, ist bisher unklar. Zwei Möglichkeiten zeichnen sich ab: ein Wechsel in die MLS zu Los Angeles FC oder sogar das Ende seiner aktiven Karriere. Der amerikanische Klub gilt als aussichtsreiche Option, konnte sich aber bislang noch nicht mit Thomas einigen.

Wie Bild berichtet, möchte Los Angeles FC unbedingt eine Einigung erzielen und hat sein Angebot überarbeitet. Nach dem Abgang des Stürmers Olivier Giroud (38) stehen dem MLS-Verein zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung, die Thomas ein Jahresgehalt von bis zu vier Millionen Euro ermöglichen würden. Ob dies ausreicht, um den Offensivspieler zu überzeugen, bleibt abzuwarten. Bis zum Ende der Klub-WM möchte Thomas keine endgültige Entscheidung bekannt geben.

Thomas, der seine gesamte Vereinskarriere beim FC Bayern verbrachte, gehört mit seinen über 25 Jahren im Verein zu den absoluten Identifikationsfiguren des Klubs. In der Vergangenheit ließ er offen, wie er sich seine berufliche Zukunft vorstellt: Ein Engagement in einer exotischen Liga wie der MLS reizt ihn, zugleich betonte er immer wieder, dass das Gesamtpaket stimmen müsse. Ob er den Fußball weiter auf dem Spielfeld prägt oder möglicherweise gänzlich Schluss macht, steht noch in den Sternen. Eines ist jedoch sicher: Seine Entscheidung wird nicht nur Fans, sondern die gesamte Fußballwelt mit Spannung erwarten lassen.

Getty Images Thomas Müller bei seinem letzten Heimspiel für Bayern München

Getty Images Thomas Müller im Mai 2025

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler