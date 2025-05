Selfie mit Lisa Müller: Cathy macht kryptische Andeutung

Lisa Müller (35) hat sich seit einiger Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihre Fans haben die Dressurreiterin schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Umso schöner ist es, dass sie sich gemeinsam mit Cathy Hummels (37) im Netz zeigte. Doch der Zeitpunkt des Postings brachte die Social-Media-Nutzer ins Grübeln: Die Moderatorin teilte das Selfie, kurz nachdem Lisas Ehemann Thomas Müller (35) sein letztes Bundesligaspiel für den FC Bayern absolvierte. Gegenüber RTL erklärt die Ex-Frau von Mats Hummels (36): "Wir hatten einen wunderschönen Nachmittag. Die einen feiern Meisterschaft und wir unsere Freundschaft. Zwei Powerfrauen!" Lisa war bei dem Spiel ihres Mannes nämlich offenbar nicht anwesend, was viel Spielraum für Spekulationen lässt.

Die Verbindung zwischen Cathy und Lisa besteht bereits seit 2012. Die Kommentare unter dem Instagram-Foto könnten verschiedener nicht sein. Während sich einige Nutzer an dem Anblick erfreuen, schießen andere wiederum scharf gegen die Frauen. "Zwei tolle, starke und selbstbewusste Frauen", "Frauenpower" und "Äußerlich wie innerlich wunderschön", lauten beispielsweise drei Kommentare. Auf der Gegenseite heißt es: "Ohne ihre Ex-Männer würden sie an der Kasse bei Aldi arbeiten", "Traurig, dass Lisa Müller nicht an der Seite ihres Mannes ist" und "Blöde Aktion zur unpassenden Zeit. Hat nichts mit starken Frauen zu tun, nur mit 'eins auswischen' – schade."

Bereits vor sieben Monaten kochten die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Lisa und Thomas hoch. Der Grund: Der Fußballprofi entfolgte seiner Frau auf Social Media. Lisa war damals sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hatte bereits im Mai alle gemeinsamen Fotos von ihr und ihrem Mann gelöscht. Für viele Fans ein klares Zeichen, dass es in der Ehe der beiden ernsthafte Probleme gibt. So auch für Cathy, wie sie im Interview mit RTL im Oktober 2024 andeutete: "Ich kann mir vorstellen, dass es ein Beziehungs-Aus symbolisieren kann. Warum entfolgt man sich, wenn man eigentlich noch zusammen ist? Das wird schon irgendwelche Gründe haben."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

