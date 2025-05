Ehekrise? Lisa Müller reagiert nun auf die Trennungsgerüchte

Schon länger ranken sich um Thomas Müller (35) und seine Frau Lisa (35) Krisengerüchte. Der Fußballer und die Reitsportlerin halten sich aber dazu bedeckt. Bei einem Reitturnier unterstützte Thomas seine Liebste jetzt auf den Zuschauerrängen. Auf die Frage von Bild, ob die beiden getrennt seien, hat Lisa eine klare Antwort: "Das sieht man doch heute!" Dass die beiden sich als Einheit zeigen, scheint Beweis genug zu sein, dass in ihrer Ehe alles okay ist. Der Kicker wollte Fragen zur Ehe lieber gar nicht beantworten. Dennoch schien das Ehepaar an dem Tag nicht den Eindruck zu machen, es sei zerstritten. Thomas kümmerte sich und unterstützte Lisa liebevoll. Nach dem Turnier feierten sie sogar gemeinsam im Festzelt.

Die Gerüchte, die Müllers befänden sich in einer Krise, kamen bereits vor einigen Monaten auf, weil vor allem Lisa immer wieder wichtige Momente in Thomas' Fußballkarriere verpasste. Der gebürtige Bayer verabschiedete sich in diesem Monat mit einer großen Feier von seinem langjährigen Stammverein FC Bayern München. Seine Frau fehlte sowohl bei seinem Abschiedsspiel als auch bei der abendlichen Party. Davor verpasste die 35-Jährige auch schon die Premiere der eigenen Dokumentation ihres Mannes, was die Gerüchteküche ebenfalls ordentlich anheizte. Warum sie an diesen für Thomas sicher wichtigen Events nicht teilnahm, ist derweil nicht ganz klar.

Begonnen hatten die Spekulationen um Thomas und Lisas Ehe bereits im Oktober vergangenen Jahres. Bei Instagram fehlte die Sportlerin plötzlich in der Follower-Liste ihres Gatten. Allem Anschein nach entfolgte er ihr – und das kurz nachdem sie die Verbindung auf Social Media ebenfalls kappte. Im Netz ist das meist ein klares Zeichen für eine Krise oder sogar eine Trennung und regte Fans und Medien an, zu spekulieren. Bisher hat sich an dem Status nichts geändert. Die beiden äußerten sich allerdings nicht dazu. Jetzt, da sie aber endlich wieder zusammen aufgetreten sind, kommt es vielleicht bald wieder zu mehr Pärchenbildern.

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller, September 2023

