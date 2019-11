Fußballstar Thomas Müller (30) feierte am Wochenende ein ganz besonderes Jubiläum: Ende November 2009 heiratete der Weltmeister seine Partnerin Lisa und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Im Gegensatz zu anderen seiner Kicker-Kollegen wird Thomas nicht müde, immer wieder niedliche Pärchenmomente mit seinen Fans zu teilen – und auch zum ersten gemeinsamen Jahrzehnt als Mann und Frau ließ es sich der 30-Jährige nicht nehmen, seiner Lisa öffentlich eine Liebeserklärung zu machen!

Auf Instagram teilte Thomas ein Foto, auf dem er seine in Reitmontur gekleidete Lisa leidenschaftlich küsst – die 30-Jährige ist nämlich professionelle Dressurreiterin und absolvierte am vergangenen Samstag einen Wettkampf. Dazu schrieb er: "Ich bin so stolz auf dich. Zehnter Hochzeitstag und dritter Platz beim Munich Indoors Freestyle Turnier, was für ein Wochenende!" Dahinter fügte er noch die Hashtags #Liebe, #Zusammen und #GenießeDenAugenblick. Für die süßen Worte bedankte sich seine Lisa mit zwei Herz-Emojis in den Kommentaren.

Die Fans sind von dem Post hellauf begeistert – für viele sind Thomas und Lisa ein richtig tolles Paar-Vorbild! "Alles Gute ihr zwei, ihr seid das süßeste Power-Couple überhaupt! Ihr seid einfach das perfekte Match", gratulierte eine Userin erfreut. Bis jetzt wurde der Beitrag schon über 100.000 Mal gelikt.

Instagram / lisa.mueller.official Lisa und Thomas Müller

Getty Images Thomas Müller und seine Frau Lisa auf dem Oktoberfest 2016

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller

