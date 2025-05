Thomas Müller beruhigt Fans: Kein Karriereende in Sicht

Der langjährige Star des FC Bayern München Thomas Müller hat bestätigt, dass sein Abschied vom Klub nicht das Ende seiner Karriere bedeutet. Der 35-jährige Fußballspieler erklärte nach seinem letzten Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim gegenüber Sky: "Ich werde mir Zeit lassen, ich habe keinen Stress, aber trotzdem noch Lust, weiter Fußball zu spielen." Ein Karriereende steht für den ehemaligen Nationalspieler also nicht zur Debatte.

"Für heute, morgen, übermorgen weiß ich konkret, was ich vorhabe. Für danach steht es tatsächlich noch in den Sternen", erklärte Thomas im Interview weiter. Der Weltmeister von 2014 hielt sich mit Details zu seinen Plänen jedoch bedeckt. "Ich habe eine Liste, die arbeite ich ab. Das Gesamtpaket muss passen", fügte er hinzu und verdeutlichte damit, dass er sich aktuell alle Türen offenlässt. Zuletzt kursierte das Gerücht über ein mögliches Engagement beim MLS-Klub Los Angeles FC, einem Partnerverein des FC Bayern.

Auch bezüglich seiner Kritiker sprach Thomas in dem Interview Klartext. So brachte ihn die Empörung um den Ibiza-Trip der Bayern-Spieler nach der gewonnenen Meisterschaft dazu, deutliche Worte zu finden. "Wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigen kann, sind wir in Deutschland immer ganz vorne dabei", stellte er fest und kritisierte die sogenannten Moralapostel scharf. Es ist diese Mischung aus Ehrlichkeit und Selbstreflexion, die Thomas seit Jahren zu einer der charismatischsten Figuren des Fußballs macht.

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Getty Images Thomas Müller, Fußballprofi

