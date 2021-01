Das ist die hübsche Dame, auf die sich Gerwyn Price in Zeiten des Sieges und der Niederlage stets verlassen kann! Der walisische Sportler hat eine beeindruckende Karriere hinter sich: Vor sieben Jahren beendete er seine Laufbahn als Rugbyspieler und widmete sich dem Darts-Sport – und zwar mit enormem Erfolg. Wurf um Wurf zog er an seinen Gegnern vorbei und sicherte sich nun tatsächlich den Weltmeistertitel! Bis zu diesem glorreichen Moment wich eine Person nie von seiner Seite: seine Ehefrau Bethan!

Die Blondine hat Gerwyn bis zu seinem Sieg am vergangenen Sonntag immer den Rücken gestärkt. Seit mittlerweile drei Jahren geht das Paar offiziell als Mann und Frau durchs Leben. Wie glücklich der 35-Jährige mit der Blondine ist, machte er im November 2019 anlässlich ihres ersten Hochzeitstages mit liebevollen Worten auf Instagram deutlich: "Es gibt nicht viele Frauen, die so verständnisvoll, unkompliziert und unterstützend sind wie du. Ohne dich und die Mädels könnte ich das alles nicht machen, ihr bedeutet mir die Welt", schrieb er – und richtete sich damit auch an ihre zwei gemeinsamen Töchter.

Neben romantischen Schnappschüssen ihrer Hochzeitsfeier begeisterte Gerwyn seine Fans im Oktober mit einem süßen Pärchenbild der besonderen Art: Er postete eins der ersten gemeinsamen Fotos mit seiner Bethan. "Wie alles begann", erklärte er zu dem Throwback-Pic. "Was für ein süßes Paar", schwärmte einer seiner zahlreichen Follower in der Kommentarspalte.

