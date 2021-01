Alle Fans des Dschungelcamps scharren schon ganz gespannt mit den Hufen, denn am Freitag geht das RTL-Format endlich in eine neue Runde. Dieses Jahr wird zwar alles etwas anders ablaufen und deshalb im Programm "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen, dennoch wird der diesjährige Cast bestimmt für viel Unterhaltung sorgen. Auch Kandidat Oliver Sanne (34) kann es kaum noch erwarten, dass es losgeht. Doch bevor der Startschuss fällt, hat er jetzt schon mal ganz genau seine Dschungelshow-Konkurrenz abgecheckt!

In einem Livestream auf Instagram verriet Oli vor dem Show-Auftakt, dass er die meisten Kandidaten persönlich gar nicht kennt – nur Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (26) sei er kurz bei einer anderen TV-Produktion über den Weg gelaufen. Außerdem habe er nach der Bekanntgabe aller Teilnehmer mit Djamila Rowe (53) geschrieben. "Djamila hat mich gestern bei Instagram geaddet und wir haben kurz mal hin und her getextet. Ich kannte sie vorher gar nicht", plauderte der 34-Jährige aus.

Oli möchte offenbar ganz unvoreingenommen an die Sache rangehen. Er freut sich sichtlich darauf, seine Mitstreiter endlich persönlich zu treffen und auf eine tolle Zeit, die sie hoffentlich gemeinsam haben werden: "Obwohl da von jung bis alt alles dabei ist, denke ich, dass ich schon ganz gut mithalten kann vom Gesamtpaket her. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass die Bewohner mit mir Spaß haben werden. Ich bin ein fairer und loyaler Typ", stellte er abschließend klar.

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im Dezember 2020

Anzeige

ActionPress/Ohlenbostel,Guido Der Ex-Bachelor Oliver Sanne

Anzeige

Was glaubt ihr – wird der Cast gut harmonieren? 105 Stimmen 21 Bestimmt – das ist eine coole Runde! 84 Sagen wir mal so – ich glaube, es kann ordentlich knallen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de