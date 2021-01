Armie Hammer (34) scheint es im Bett deutlich härter zu mögen. Doch schießt er mit seinen Vorlieben möglicherweise übers Ziel hinaus? Vor einigen Tagen behaupteten eine Reihe von anonymen Frauen erstmals, dass sie der Schauspieler zu unverhältnismäßig brutalem Sex aufgefordert habe. Veröffentlichte Nachrichten sollen beweisen, dass er sogar Kannibalismus und Sadismus in extremster Form zugetan sei. Armie streitet die Vorwürfe vehement ab, sprach allerdings bereits 2013 davon, alles andere als sanften Blümchensex zu praktizieren.

Im Interview mit Elle gab der "Call Me By Your Name"-Star vor über sieben Jahren intime Details seines Privatlebens preis. Unter anderem erzählte er: "Ein Mädchen hat mal versucht, mich zu erstechen, als wir Sex hatten." Weiter erinnerte er sich: "Sie meinte: 'Wahre Liebe hinterlässt Narben. Und du hast keine.' Darauf zückte sie ein Fleischermesser und versuchte eben, mich abzustechen." Armie beteuerte, sich von besagter Partnerin getrennt zu haben – allerdings erst ganze sieben Monate später.

Im selben Jahr sprach Armie auch mit dem Playboy und packte über seine Neigungen aus. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits mit seiner Ex Elizabeth Chambers (38) verheiratet – eine sehr selbstbewusste und starke Frau. "Nun, wenn man wie ich mit einer Feministin verheiratet ist, dann ist es… Na ja, ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, ohne, dass es meinen Eltern peinlich ist, aber ich bin gerne ein dominanter Liebhaber", sagte der heute 34-Jährige und legt weiter offen: "Ich mag das Ergreifen des Halses und der Haare und all das."

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige

P&P / MEGA Armie Hammer, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de