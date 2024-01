Armie Hammer ist nach Blitz-Verlobung schon wieder Single!

Bis zum Traualtar schafften es diese beiden nicht. Armie Hammer (37) stand in den vergangenen Jahren aufgrund von Missbrauchsvorwürfen in den Schlagzeilen, weswegen seine Ehe mit Elizabeth Chambers (41) in die Brüche gegangen war. Nach dem Liebes-Aus fand der Schauspieler vergangenen Juli eine neue Freundin, mit der er sich verlobt hatte. Umso überraschender ist jetzt die Nachricht, dass Armie wieder Single ist!

In ihrer Instagram-Story erklärte Marina Gris, dass sie und der 37-Jährige kein Paar mehr sind. "Reflektiert gebe ich das Ende meiner Reise mit Armie bekannt, ein Kapitel, das sehr persönlich und von großer Bedeutung für mein Leben war und vor einem Monat abgeschlossen wurde", lautete der Beginn ihres Statements. Die 26-Jährige blicke positiv zurück: "Ich erinnere mich gern an unsere gemeinsamen Erlebnisse, auch an das Lachen und die unbeschwerten Momente, die wir gemeinsam hatten."

Daily Mail berichtete, dass sich Armie und Marina im Juli erstmals über den Weg gelaufen sind. Auf das erste Treffen folgte ein romantisches Wochenende in Rom. Zu dem Zeitpunkt soll die IT-Beraterin von Armie geschwärmt haben, sie sei "so glücklich wie nie" gewesen.

Marina Gris, 2023

Marina Gris, 2023

Armie Hammer im Dezember 2018

