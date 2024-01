Flirt verrät: Das ist dran an Armie Hammers Fetischvorwürfen

Hat Armie Hammer (37) wirklich einen Fetisch? Seit einigen Jahren kursieren unangenehme Gerüchte über den Schauspieler – mehrere Frauen sprachen sich öffentlich gegen ihn aus, unter anderem wird ihm sogar eine Vorliebe für Kannibalismus unterstellt. Für Hollywood ist er seit den Vorwürfen ein rotes Tuch. Sein Ex-Flirt Brittany Schmitt packt jetzt aus – so war es mit Armie im Bett!

Der "The Social Network"-Star pflege einen sehr offenen Umgang mit den Schlagzeilen und Vermutungen über ihn, erzählt die Comedienne im "This is The Worst" Podcast. Armie habe ihr bereitwillig jede Frage beantwortet, auch bezüglich des Kannibalismus: "Er erklärte mir, dass es sich dabei um einen Kreislauf der Vollendung handelt: Ich bin in dir, also will ich, dass du in mir bist." Er habe sie zwar nicht wirklich essen wollen, jedoch gehe er im Bett beim Beißen bis zum Äußersten. "Ich habe mir gedacht: Könnte ich dir stattdessen nicht einfach einen Finger in den Hintern stecken?", lacht Brittany.

Allerdings sei alles, was zwischen den beiden passierte, einvernehmlich gewesen. Sie wolle nicht die Erfahrungen von Armies Anklägerinnen negieren, aber es sei wichtig für die 32-Jährige, dies zu betonen. Zuvor hatten mehrere Frauen dem zweifachen Vater sexuelle Belästigung vorgeworfen – aufgrund mangelnder Beweise ging der Fall aber nicht vor Gericht.

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, 2019

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Armie Hammer im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de