Armie Hammer (33) sorgt erneut für Aufsehen! Erst im Juli dieses Jahres hatte der Schauspieler mit einem regelrechten Shitstorm zu kämpfen: Auf einem kurzen Videoclip mit seinem zweijährigen Sohn Ford Douglas lutschte der Sprössling an den Zehen seines Vaters! Statt belustigt zu reagieren, zeigte sich seine Community empört – das könnte auch Armies neueste Aktion zur Folge haben: Der "Call Me by Your Name"-Darsteller saugte jetzt an der Zitze einer wilden Ziege!

Gemeinsam mit Überlebenskünstler Bear Grylls war der Zweifach-Vater für eine neue Episode von "Running Wild" auf Sardinien unterwegs. Laut Dailymail kletterte das Duo dort auf einen Berg und traf an der Spitze auf eine Wildziege. Der Abenteurer schlug dem 33-Jährigen vor, die Milch des Vierbeiners zu trinken. Nach anfänglicher Zurückhaltung entschied sich Armie dann dafür und schien es keineswegs zu bereuen: "Ich habe gerade die frischste Milch, die ich je in meinem Leben hatte, in den Mund gespritzt. Ich bin wirklich überrascht und freue mich, sagen zu können, dass es köstlich war!"

Armie ist nicht der erste prominente Gast, der den Survival-Experten in der Wildnis begleitete: Auch Stars wie Channing Tatum (39), Kate Winslet (44), Nick Jonas (27) und der ehemalige Präsident Barack Obama (58) hatten an der Seite von Bear schon spannende Erlebnisse.

Getty Images Bear Grylls im März 2019

Getty Images Armie Hammer im Januar 2019

Getty Images Channing Tatum im Dezember 2019

