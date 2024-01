Armie Hammer tätowierte Ex-Freundin auf ihrem ersten Date

Sie packt aus. Armie Hammer (37) sorgte zuletzt immer wieder mit Negativschlagzeilen für Aufmerksamkeit. Mehrere Frauen hatten den "Call me by your Name"-Darsteller beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben und dass er zum Kannibalismus tendiere. Auch im Jahr 2024 scheint der Gesprächsstoff um den Schauspieler nicht nachzulassen. Eine seiner Verflossenen packt nun über ihn aus: Armie soll seiner Ex während ihres ersten Dates ein Tattoo verpasst haben.

"Das ist mein Fehler, dass ich die rote Flagge nicht bemerkt habe", beginnt Komikerin Brittany Schmitt im Podcast "This Is the Worst" und fügt hinzu: "In der ersten Nacht, in der wir zusammen waren, hat er uns Tattoos gestochen." Doch damit noch nicht genug: Armie soll die Erinnerung fürs Leben nicht einmal mit einer professionellen Maschine gestochen haben. Stattdessen nutze er wohl lediglich eine Nadel. Seiner Ex scheint das jedoch nur wenig ausgemacht haben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs sagt sie über ihre Körperkunst: "Sie sind auf meiner Hand. Sie sind süß."

Während es sich bei der Beziehung der beiden letztlich nur um einen Flirt gehandelt hatte, kann das nicht von Armies letzter Freundin behauptet werden. Mit dieser hatte er sich erst vor Kurzem verlobt, nur um das Ganze wenig Zeit später wieder rückgängig zu machen. "Ich [gebe] das Ende meiner Reise mit Armie bekannt", verkündete seine Ex auf Instagram.

