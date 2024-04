Kannibalismusvorwürfe: Armie Hammers Kids wissen von nichts!

2021 beschuldigten mehrere Frauen Armie Hammer (37) öffentlich, sie vergewaltigt zu haben – auch Kannibalismusvorwürfe standen im Raum. Seither hat sich der Schauspieler weitestgehend aus Hollywood zurückgezogen. Doch wie Daily Mail berichtet, haben seine beiden Kinder Harper (9) und Ford (7) von dem Skandal ihres Vaters anscheinend nichts mitbekommen! "Ich beschütze meine Kinder mit aller Kraft", erzählt die Ex-Frau von Armie, Elizabeth Chambers (41), und fügt hinzu: "Sie haben Gott sei Dank keine Ahnung, was vor sich geht." Ihren Kleinen eine glückliche und unbeschwerte Kindheit zu bescheren, sei ihre Priorität: "Sie sollten denken, dass ihr Vater ein Superheld ist, und um ehrlich zu sein, war er das auch für sie."

Die TV-Persönlichkeit und der "The Social Network"-Darsteller waren zehn Jahre lang verheiratet. 2020 ließen sie sich scheiden und teilen seitdem das Sorgerecht für ihre Kids. Elizabeth erklärt, sie versuche, zum Wohle des gemeinsamen Nachwuchses mit einem positiven Beispiel voranzugehen. "Ich spreche nicht negativ über ihn in der Presse, ich spreche nicht negativ über ihn vor meinen Kindern, denn niemand will eine Tochter mit Vaterproblemen und niemand will einen Sohn mit Vaterproblemen", berichtet die US-Amerikanerin.

Trotz aller Widrigkeiten als Familie zusammenzuhalten, sei für die Texanerin nicht immer leicht gewesen. Elizabeth erklärt, sie habe eine sehr öffentliche Scheidung durchgemacht, gespickt mit Skandalen. "Jeden Tag kamen Geschichten und schreckliche Artikel heraus und ich erfuhr davon, während es passierte", schilderte die Journalistin in der ersten Folge ihrer neuen Show "Grand Cayman: Secrets in Paradise" und machte deutlich: "Das Leben, das wir jahrelang geplant hatten, zerbrach im Grunde. Das war eine wirklich schmerzhafte Zeit."

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethchambers Armie Hammer mit seinen Kindern Ford und Harper

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethchambers Ford, Harper und Elizabeth Chambers

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de