Schon verlobt? Armie Hammer hat wohl eine neue Freundin!

Armie Hammer (37) lebt sein Leben weiter! Der Schauspieler ist in Verruf geraten, nachdem Vorwürfe um sexuellen Missbrauch und sogar Kannibalismus öffentlich geworden waren. Daran ist auch die Beziehung zu seiner Ehefrau Elizabeth Chambers (41) zerbrochen, mit der er zehn Jahre lang verheiratet gewesen war. Nun scheint der zweifache Vater aber wieder in festen Händen zu sein: Armie hat eine neue Freundin – und ist wohl schon verlobt!

Wie DailyMail berichtet, ist er mit der 26-jährigen IT-Beraterin Marina Gris zusammen. Erstmals getroffen haben sollen sich die beiden im Juli – darauf sei direkt ein romantisches Kennenlernwochenende in Rom gefolgt. Quellen berichten, dass sie die Kasachin total von ihrem Partner schwärmen soll, "so glücklich wie nie" ist – und Armie bereist als ihren Ehemann bezeichnen! Ist es etwa schon so ernst zwischen den beiden?

Zahlreiche Postings im Netz geben Hinweise auf die Beziehung. Im Oktober teilte Marina ein Posting, das sie und Armie in einer Prager Bar zeigt. Dabei ist auch das Foto, auf dem sie einen funkelnden Ring präsentiert, der ein Verlobungsring sein könnte! Auf X schrieb sie: "Ich werde den Mann meiner Träume heiraten." Einen weiteren Hinweis bietet das Bild eines weißen Blumenstraußes und einer Karte, auf der zu lesen war: "Wir tun das. Für immer." Armie kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ich liebe meine kleine RM."

Instagram / marinagris Armie Hammer und Marina Gris, 2023

Instagram / marinagris Marina Gris und Armie Hammer mit einem möglichen Verlobungsring

Instagram / marinagris Marina Gris, 2023

