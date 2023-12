Nach Sexskandal: Armie Hammer teilt Zitat von Nonne im Netz!

Er meldet sich bei seinen Followern! Der Schauspieler Armie Hammer (37) zog sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurück, da er mehrfach mit skandalösen Schlagzeilen Aufsehen erregt hatte. Mehrere Frauen beschuldigten den Mann nämlich des sexuellen Missbrauchs. Außerdem hatten Gerüchte kursiert, die dem "Call me by your Name"-Darsteller eine Tendenz zum Kannibalismus vorwarfen. Jetzt bricht der Filmstar sein Schweigen: Armie postet ein langes Zitat einer Nonne auf Social Media!

In seiner Instagram-Story teilt der US-Amerikaner die Zeilen der buddhistischen Schriftstellerin Pema Chödrön. "Wir denken, dass es darum geht, eine Prüfung zu bestehen oder ein Problem zu überwinden, aber die Wahrheit ist, dass Dinge nicht wirklich gelöst werden", heißt es in den Zeilen unter anderem. Dabei spricht die Nonne über das Thema Heilung: "Das Wichtigste ist es, Raum für Unwissenheit zu lassen. Wir versuchen das zu tun, von dem wir glauben, dass es helfen wird." Was er damit wohl meint?

Bereits vor wenigen Tagen hatte sich Armie auf seinem Instagram-Account mit verschiedenen Aufnahmen zurückgemeldet, die Fragen bei den Fans aufwarfen. Neben einem Video, in dem er Gewichte stemmt, hatte er auch ein Foto geteilt, mit dem er sich dankbar zeigte: "Danke für all die Liebe und Unterstützung."

Armie Hammer, Schauspieler

Armie Hammer bei einer Pressekonferenz, Januar 2019

Armie Hammer, Schauspieler

