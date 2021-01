Ein großer Schritt für Tayisiya (23) und Yana Morderger (23): Die Zwillinge leben jetzt in ihren ersten eigenen vier Wänden! Dass die beiden Tennisspielerinnen unzertrennlich sind, haben sie schon in so manchen TV-Shows gezeigt: Ob bei Bauer sucht Frau, Shopping Queen oder zuletzt bei Kampf der Realitystars – Taya und Yana gibt es letztlich nur im Doppelpack. Kein Wunder also, dass sie sich auch räumlich nicht voneinander entfernen wollten.

Tatsächlich handelt es sich bei ihrer Bleibe keinesfalls um ein Mietobjekt: Die Schwestern haben investiert und sich kurzerhand Eigentum gegönnt. "Wir haben Ja zu unserem neuen Zuhause gesagt. Unsere erste eigene Wohnung. Unser erster richtig großer Kauf. Auf das neue Kapitel", freut sich Yana auf Instagram. Passend dazu teilte die Sportlerin ein Foto, auf dem sie und Taya die Schlüssel, aufgehübscht mit einer schicken rosafarbenen Schleife, in den Händen halten.

Was die Twins auch gerne zusammen machen würden? Für den Playboy posieren! "Also wir finden, Playboy ist nicht so schlimm wie alle sagen. Und wir haben ja auch schöne Körper – sind sehr sportlich. Warum nicht?", beteuerten die 23-Jährigen in Sam Dylans (29) Podcast "Trashgeflüster". Sollte eine Anfrage kommen, würden sie daher nicht Nein sagen.

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger an ihrem 23. Geburtstag

Instagram / yanusik_97_ Wohnungsschlüssel von Yana und Tayisiya Morderger

Instagram / yanusik_97_ Tayisiya und Yana Morderger im Juni 2020

