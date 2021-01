1996 verzauberte Mara Wilson (33) als Matilda im gleichnamigen Film "Matilda" ein Millionenpublikum. Noch heute ist der Blockbuster ein beliebter Klassiker – und diesen will der Streaming-Riese Netflix nun wieder aufleben lassen. In einer Musical-Variante wird der Streifen bald zu sehen sein. Und nun sind auch endlich die Hauptdarsteller raus: Neben Hollywood-Größe Emma Thompson wird eine Newcomerin die Hauptrolle der Matilda übernehmen!

Und zwar soll es sich dabei um Alisha Weir handeln, wie Entertainment Weekly berichtet. Die Elfjährige verkörpert demnach in der Neuauflage das kleine Mädchen mit Telekinese-Kräften. Doch damit nicht genug – der Cast ist nämlich bereits so gut wie vollständig. In die Rolle der Fräulein Knüppelkuh schlüpft Oscarpreisträgerin Emma Thompson und Fräulein Honig wird vom Marvel-Star und baldiger James Bond-Darstellerin Lashana Lynch (33) gespielt.

Doch was ist eigentlich aus Mara Wilson, die 1996 Matilda verkörpert hatte, geworden? Die heute 33-Jährige arbeitet nicht mehr als Leinwandstar, sondern hat sich zur erfolgreichen Buchautorin gemausert. In einem früheren Interview hatte sie verraten, wie schwer es für sie als Kinderstar damals war: "Ich fühlte mich von außen sehr stark unter Druck gesetzt."

United Archives GmbH Mara Wilson als Matilda aus dem gleichnamigen Film "Matilda", 1996

Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

Getty Images Lashana Lynch, Hollywoodstar

