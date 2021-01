Oh, là, là, was für ein heißer Promi-Sohn! In den 90er-Jahren gehörte Ricky Harris zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Regelmäßig schalteten zahlreiche Zuschauer in seine Talkshow "Ricky!", die von 1999 bis 2001 auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, ein. Nach dem Absetzen der Sendung wurde es jedoch ruhig um den Talkmaster. Dafür möchte nun sein Sohn Malik Harris musikalisch durchstarten – und der ist ziemlich heiß!

Auf Instagram hat der 23-Jährige bisher bescheidende 13.000 Follower, doch das könnte sich schon bald ändern. Im Musikvideo zu seinem Song "Bangin' On My Drum", der am Freitag erschien ist, zeigt der R&B-Sänger seine lässigen Dance-Moves – und präsentiert sich zudem ultrastylish. "Wow, Justin Bieber sieht toll aus. Was ist passiert?", scherzte etwa ein Fan unter dem Video auf YouTube.

Auch in den USA ist Malik kein unbekanntes Gesicht mehr. Im vergangenen Oktober war er riesengroß auf einem Times-Square-Billboard in New York plakatiert – als erster deutscher Künstler überhaupt. Kanntet ihr Malik schon? Verratet es in unserer Umfrage am Ende des Artikels.

ActionPress / Jürgens, Ralf Ricky Harris im September 1999

Instagram / _malikharris_ Sänger Malik Harris

Instagram / _malikharris_ Malik Harris, Dezember 2020

