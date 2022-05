Hat Deutschland dieses Jahr Chancen auf den Eurovision Song Contest-Sieg? Malik Harris performt am Samstag in Turin seinen Song "Rockstars" – und will damit die ESC-Fans begeistern. Aber der junge Künstler hat starke Konkurrenz! Italiens Song "Brividi" von Mahmood und Blanco wird jetzt schon hoch und runter gestreamt. Aber auch der ukrainische Beitrag gilt als absoluter Favorit. Wegen des Krieges rechnet man der Rap-Gruppe Kalush Orchestra hohe Chancen auf den Sieg aus.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de