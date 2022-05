Fehlt hier die richtige Promo? Malik Harris vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin. Er setzte sich mit seinem Song "Rockstars" gegen andere Künstler beim Vorentscheid durch – und möchte nun am 14. Mai die europäischen Fans von sich überzeugen. Doch der junge Sänger hat starke Konkurrenz! Hat er wirklich Chancen auf den Sieg? Einige deutsche Sänger haben nicht mal was von Maliks Performance gehört!

Auf dem Bunte New Faces Award sprach Promiflash unter anderem mit Nadja Benaissa (40) von den No Angels. Sie selbst kämpfte mit der Girlgroup 2008 um den Titel. Doch von dem diesjährigen deutschen Act hat sie noch gar nichts mitbekommen: "Es ist total an mir vorbeigegangen dieses Jahr, weil ich vielleicht auch kein Fernsehen schaue. Jetzt im Radio habe ich es auch nicht so mitbekommen." Tatsächlich wird Lena Meyer-Landrut (30) 2010 vor ihrem ESC-Auftritt von Stefan Raab (55) promotet – und holte daraufhin auch den Sieg.

Sängerin Elif denkt aber nicht, dass die sparsame Promo ein Nachteil ist. Der Act solle einfach sich selbst treu bleiben. Sie rät der deutschen ESC-Hoffnung im Promiflash-Interview: "Auch wenn Deutschland nicht so gut abschneiden sollte, wünsche ich mir von dem Künstler, der auftritt, dass er eine Message mitbringt und stark auf die Bühne geht und sein Ding macht."

Nadja Benaissa, Sängerin

Malik Harris, Sänger

Elif, Sängerin

