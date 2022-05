Hat Malik Harris Angst vor Interviews nach dem Eurovision Song Contest 2022? Nachdem sein Vorgänger Jendrik Sigwart (27) vergangenes Jahr den vorletzten Platz belegte, leistete er sich einen Patzer: Er gab betrunken ein Interview! Promiflash traf den diesjährigen ESC-Kandidaten und hakte direkt bei ihm nach: Was würde passieren, wenn der junge Sänger vor einem Interview auch zu tief ins Sektglas schauen würde?

Mit seinem Song "Rockstar" möchte der 24-Jährige stellvertretend für Deutschland den 66. ESC gewinnen – Interviews sind also vorprogrammiert! "Falls ich betrunken bin und mich dann Kamera einfängt, kann es schon sein, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle – das ist typisch für mich", meinte der Musiker ehrlich. Doch dass er dabei arrogant wird, werde ihm nicht passieren. "Ich bin wirklich auf dem Boden geblieben und das habe ich meiner Familie zu verdanken." Aber es kann dennoch sein, dass der Sänger sein T-Shirt auszieht: "Das ist auch so ein Klassiker im Klub!", betonte der "Welcome to the Rumble"-Interpret dabei.

Jendrik suchte bereits den Kontakt zu dem diesjährigen ESC-Kandidaten: "Er hatte mir geschrieben, als ich gewonnen habe, was ich supernett von ihm fand!", berichtete Malik. Dabei hatte Jendrik Tipps für den Umgang mit Hass für den jungen Musiker parat – die hat Malik nicht nötig: "Ich habe mich bedankt, aber ich brauche das nicht wirklich, weil mich das nicht tangiert", stellte er gegenüber Promiflash fest.

Anzeige

Instagram / _malikharris_ Malik Harris, Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Malik Harris, ESC-Teilnehmer 2022

Anzeige

Getty Images Jendrik Sigwart beim ESC 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de