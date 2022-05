Das hatte sich Malik Harris ganz anders vorgestellt! Gestern trat der Sänger für Deutschland beim Eurovision Song Contest mit seinem Lied "Rockstars" an. Der Abend entpuppte sich für ihn jedoch als große Enttäuschung. Von den Jurys bekam seine Performance null Punkte, von den Fans gerade einmal sechs. Dabei sorgte er auf der Bühne für einen echten Gänsehautmoment. Eine Erklärung für die Punkte-Pleite hat Malik nicht...

Im Interview mit Bild äußerte er seine Gedanken nach der ESC-Niederlage. "Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Ich weiß nur, dass der ESC seine eigenen Gesetze schreibt, die oft gar nicht so viel Musik zu tun haben", offenbarte der 24-Jährige. Er sei über das Ergebnis sehr enttäuscht, versuchte es aber dennoch sportlich zu nehmen.

"Ich habe einen Song gespielt, der mir viel bedeutet und der auch anderen viel bedeutet. Deshalb ist die Platzierung für mich nicht so entscheidend. Am Ende hat es mich sehr froh gemacht, dass die Ukraine gewonnen hat", stellte Malik abschließend klar. Den Abend möchte der Sänger trotzdem in positiver Erinnerung behalten.

Instagram / _malikharris Malik Harris im April 2022

Getty Images Malik Harris beim ESC 2022

Instagram / _malikharris Sänger Malik Harris im Januar 2022

