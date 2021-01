Claudia Obert (59) sieht es mit der Treue nicht so eng! Die Society-Lady sucht in ihrer Dating-Show Claudias House of Love zwar einen Mann und vergnügt sich ausgiebig mit ihren Singlemännern. Doch auch vor vergebenen Herren der Schöpfung macht sie nicht Halt. Erst kürzlich plauderte sie aus, dass sie eine heiße Nacht mit einem verheirateten Mann hatte. Promiflash verriet Claudia jetzt, warum genau solche Techtelmechtel ihr die liebsten sind.

"Marilyn Monroe hat auch schon gesagt, dass die besten Liebhaber Männer sind, die fremdgehen. Der Vorteil an verheirateten Männern: Sie wollen mich nicht heiraten und ich sie nicht", erklärte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Auf einen Ring am Finger kann sie nämlich gut und gerne verzichten. Dass einige sie als Ehebrecherin beschimpfen, stört die 59-Jährige herzlich wenig. "Wer kein eigenes Liebesleben hat, kümmert sich um die Geschichten anderer Leute", betonte sie.

Claudia selbst konzentriert sich da lieber auf ihre eigenen Bettgeschichten – und damit hat sie auch genügend zu tun. Allein in ihrer Kuppelsendung "Claudias House of Love" sorgte sie schon mehrfach für pikante Szenen. Beispielsweise züngelte sie mit dem 35 Jahre jüngeren Mario Kleinermanns herum.

"Claudias House of Love" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

