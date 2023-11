Claudia Obert rechnet hart mit allen Sommerhaus-Stars ab!

Claudia Obert (62) lässt kein gutes Haar an ihren ehemaligen Mitstreitern. In diesem Jahr versuchte sie zusammen mit ihrem Lover Max Suhr (25), beim Sommerhaus der Stars zu gewinnen – doch schon nach der ersten Nominierung war Schluss für das Paar. Das Rennen machten am Ende die Nachrücker Samira (29) und Serkan Yavuz (30). Bis heute kann die Trash-TV-Ikone ihr Ausscheiden nicht nachvollziehen. Nun schießt Claudia noch mal spitzzüngig gegen die anderen Sommerhaus-Kandidaten!

Besonders auf zwei der Sommerhaus-Teilnehmer ist sie nicht gut zu sprechen. "Aleks Petrovic (32) und Maurice Dziwak – die haben mich so aufgeregt und so genervt, dass ich Pickel an den Füßen gekriegt habe beim Zugucken und fast eine Gürtelrose erlitten habe", wettert Claudia im RTL-Interview. Auch Zico Banach (32) und Pia Tillmann (37) seien "überhaupt nicht [ihr] Fall" – genauso wie das "Regenbogen-Couple" Eric (34) und Edith Stehfest. Deren Show-Aus erfüllt den Realitystar deshalb mit großer Genugtuung: "Die sind auch nach und nach gescheitert. Herrlich!"

Doch nicht alle stehen auf Claudias Abschussliste: Aleks' Partnerin Vanessa Nwattu und Maurices heutige Ex Ricarda Raatz finde sie beispielsweise "bezaubernd". Am ehesten hätte ihrer Meinung nach aber einfach sie selbst das Format gewinnen sollen. "Wir hätten auch allerhand werden können, aber die Mitstreiter waren zu nix zu gebrauchen", echauffiert sich die 62-Jährige.

RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Paare 2023

ActionPress Claudia Obert und ihr Freund Max in Hamburg

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

