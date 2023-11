Auf Amiras Seite: Claudia Obert provoziert Oliver Pocher

Sie hat da ein Wörtchen mitzureden! Oliver (45) und Amira Pocher (31) sind seit einigen Wochen kein Paar mehr – neben vielen Fans reagierten auch einige Kollegen des Comedians auf die Trennung der beiden. So unterstellte Thomas Gottschalk (73) der Ex des Blondschopfs, dass sie nur aus karrieretechnischen Gründen mit ihm zusammen gewesen sei. Diese Meinung teilt aber nicht jeder: Claudia Obert (62) stellt sich auf Amiras Seite und wettert gegen Olli.

Die Reality-TV-Bekanntheit schrieb dem 45-Jährigen und nahm direkten Bezug zu dem Artikel, in dem Thomas darüber sprach, dass Amira nur "Fame" wolle. Für Claudia totaler Unsinn, wie sie Olli unmissverständlich klarmachte: "So wichtig kann Fame nicht sein, dass man dafür Pocher in Kauf nimmt." Der Moderator reagierte gelassen auf den Seitenhieb der 62-Jährigen: "Humor hat sie ja, die Claudia."

Olli scheint die Lästereien nicht so ernst zu nehmen, dennoch widerspricht er nicht Thomas' Aussage. Nach dem Kommentar des 73-Jährigen teilte den Artikel in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Habe ich mich wohl zum Liebeskasper gemacht..."

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Januar 2022

Anzeige

Thomas Burg Oliver Pocher und Thomas Gottschalk, TV-Gesichter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de