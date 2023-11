Claudia Obert plagen Selbstzweifel: Findet Max sie peinlich?

Diese Seite von Claudia Obert (62) sieht man nur sehr selten! Die Luxusliebhaberin ist vor allem für ihre unterhaltsame Art bekannt. Die Sprüche bringen die Fans meist zum Lachen. Dieses Jahr im Sommerhaus schien sie aber etwas zu weit zu gehen – sie bekam einen kleinen Shitstorm ab. Die Unternehmerin scheint dies aber wenig zu stören. Jetzt zeigt sich Claudia aber ganz sentimental, wenn es um ihr Aussehen geht...

Auch die sonst so selbstbewusst wirkende 62-Jährige plagen mal die Selbstzweifel. Im Gespräch mit ihrem deutlich jüngeren Freund Max Suhr (25) in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt" meint sie: "Manchmal frage ich mich, ob dir das nicht peinlich ist mit mir. Ich hatte mal einen Freund, der war 30 Jahre älter und der war auch nicht mehr der Frischeste." Deshalb habe sich Claudia mit ihrem damaligen Partner am Pool oder auf der Jacht geschämt.

Max witzelt: "Seit wir uns kennen, kenne ich keine Peinlichkeit mehr." Doch dann entgegnet er ernst: "Würde es mir stinken, wäre ich nicht ein Jahr mit dir zusammen." Woher stammen Claudias Zweifel denn? In der Vergangenheit hätten Männer sie oftmals belogen und betrogen – einer habe ihr Gefühle vorgegaukelt und sie letztlich nur ausgenutzt. Deshalb lässt sie wohl keine tiefen Gefühle mehr zu: "Du lässt dich fallen und fällst auf die Fresse, tolle Wurst."

Anzeige

RTL Claudia Obert und Max Suhr "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Anzeige

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr, Claudia Oberts neuer Freund

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de