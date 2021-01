Tritt Candy Kens (28) Baby etwa direkt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern? Der Ex von Bonnie Strange (34) ist mittlerweile glücklich mit TikTok-Star Jostasy, auch bekannt als Baby J, verheiratet. Über die Videoplattform erreichen die beiden gemeinsam über 19 Millionen Follower. Aber auch auf Instagram schauen sich mehrere Hunderttausende Menschen regelmäßig ihre Beiträge an. Auch ihr Baby, das schon bald zur Welt kommen wird, soll offenbar im Netz Karriere machen: Ihr ungeborenes Kind hat schon jetzt einen eigenen Instagram-Account.

Unter dem Namen Lil Bling Bling haben die werdenden Eltern ihrem Nachwuchs bereits sein persönliches Instagram-Profil eingerichtet. Seit dem 15. Januar posten die Webstars dort Fotos von Jostasys wachsendem Babybauch oder auch Ultraschallbilder. Candy Ken und Jostasy haben bisher zwar erst vier Fotos auf ihrem Baby-Account geteilt, konnten damit aber immerhin schon über 7.600 Follower für sich – beziehungsweise für ihren Sprössling – gewinnen.

Mit ihrem Baby-Content sind die Paradiesvögel aber nicht nur auf Instagram erfolgreich. Auch auf YouTube haben Candy Ken und Jostasy unter dem Namen The Unicorn Family schon eine große Fangemeinde. In ihren Videos geht es auch immer wieder um die Schwangerschaft und das Kind. Was sagt ihr dazu, dass das Baby schon einen eigenen Insta-Account hat? Stimmt ab!

Instagram / jostasy Baby J und Candy Ken, Januar 2021

Instagram / candyken69 Candy Ken und Baby J im November 2020

Instagram / https://www.instagram.com/jostasy/ Jostasy, Influencerin

