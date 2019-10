Candy Ken (27) geht auf TikTok gerade richtig durch die Decke! Der schräge Ex von Bonnie Strange (33), der mit bürgerlichem Namen eigentlich Jakob Kasimir Hellrigl heißt, wanderte vor einigen Monaten aus seiner Heimat Bregenz nach Los Angeles aus. Sein Plan: Er möchte dort seine Karriere als Künstler vorantreiben. In Deutschland erreichte der Hello-Kitty-Fan 2015 vor allem wegen seiner Beziehung zu Model Bonnie Bekanntheit. So richtig berühmt ist er aber erst jetzt in den USA geworden: Auf seinem TikTok-Account kann Candy Ken inzwischen über eine Million Fans verzeichnen!

Den beachtlichen Follower-Meilenstein erreichte der 27-Jährige nach nicht mal ganz drei Monaten auf der App – und inzwischen sind sogar noch mehr dazugekommen: Aktuell darf sich Candy Ken über stolze 1,3 Millionen Abonnenten freuen. Wie er das schafft? Seit Wochen dreht der Paradiesvogel fleißig kunterbunte Lipsync-Clips und zeigt sich dabei von seiner typisch abgedrehten Seite: in seinem komplett mit Hello-Kitty-Artikeln eingerichteten Schlafzimmer, mit seiner aktuellen Partnerin Joselyn, im Gym oder mit anderen Größen der Lipsync-Plattform. Ein Kleidungsstück in seiner Lieblingsfarbe Pink darf in keinem Video fehlen. Seinen Netz-Erfolg kann der Österreicher immer noch nicht ganz begreifen: "Ich bin so dankbar für den ganzen Support. Ich habe mit TikTok vor nicht mal drei Monaten gestartet, das ist einfach verrückt", schreibt er auf Instagram.

Vor rund vier Jahren datete der Influencer noch Bonnie für ein paar Monate: Damals sorgten die beiden für jede Menge schräge Couple-Momente auf Instagram. So zeigten sie sich beispielsweise einmal als Braut und Bräutigam, was die Gerüchteküche natürlich ordentlich zum Brodeln brachte. Geheiratet haben Bonnie und Candy Ken aber nie. Nach der Liaison mit dem pink-liebenden Rapper kam die 33-Jährige mit ihrem Langzeitfreund Psaiko.Dino (34) zusammen. Aktuell ist sie aber Single.

Instagram / bonniestrange Candy Ken und Bonnie Strange 2015

Anzeige

TikTok / candyken Candy Ken mit seiner Freundin Joselyn

Anzeige

Instagram / candyken69 Candy Ken, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de