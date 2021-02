Die Rosenschlacht geht in die nächste Runde. Jérôme Boateng (32) und Kasia Lenhardt (25) trennten sich nach über einem Jahr Beziehung – doch ihr Liebes-Aus geht nicht still und heimlich über die Bühne: Der Fußballer und die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin machen sich gegenseitig Vorwürfe und Jérôme sorgte zuletzt mit seinen Einblicken in die gescheiterte Beziehung für ordentlich Furore. Auf sein langes Statement reagiert Kasia nun im Netz!

"Sprachlos. Wir sind alle sprachlos, meine Familie, unsere Freunde. Wir sind alle sprachlos", gibt sich Kasia auf Instagram total erschüttert. "Wir fragen uns, wer dieser Mensch ist." Sie wolle sich auf jeden Fall zu der ganzen Sache äußern, doch zunächst einmal müsse sie sich sammeln. "Bitte gebt mir Zeit. Ich werde mich wehren, denn so hintergangen und benutzt und belogen wurde ich noch nie. Gebt mir einen Moment", sind ihre Worte.

Tatsächlich sind die Behauptungen des FC Bayern München-Stars nicht ohne. So erklärte er im Bild-Interview: "Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste." Die 25-Jährige habe ihm unter anderem angedroht, seine Karriere zu ruinieren.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt in Berlin im Juli 2019

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt

Getty Images Jérôme Boateng im Oktober 2019 in New York

