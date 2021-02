Jetzt gibt Jérôme Boateng (32) Einblicke in seine gescheiterte Beziehung! Heute wurde bekannt, dass sich der FC Bayern München-Star nach über einem Jahr Beziehung von seiner Freundin Kasia Lenhardt (25) getrennt hat. Doch schon mit den Trennungs-News gab es die ersten Anzeichen einer nahenden Rosenschlacht – die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin warf dem Fußballer Untreue und Lügen vor. Das lässt Jérôme aber nicht unkommentiert und rechnet jetzt mit seiner Ex ab!

Im Bild-Interview erklärt der Dribbler: "Kasia wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste." Also habe er beschlossen, bei ihr zu bleiben und habe auch auf ihren Druck hin, die Beziehung öffentlich gemacht. "Während unserer Beziehung drohte Kasia oft, mich zu zerstören. Sie drohte meine Karriere zu ruinieren und sogar zu versuchen, dass ich meine Kinder verliere. Falls ich sie jemals betrügen würde oder sie öffentlich in Verlegenheit gebracht hätte. Kasia sagte, sie würde dies tun, indem sie mich beschuldigt, sie geschlagen zu haben", gibt er weitere Einblicke.

Im Gespräch verrät er zudem, dass er im vergangenen Jahr viele Dinge über seine Ex herausgefunden habe, mit denen er nichts zu tun haben wolle. "Ihre Lügen, ihre gefälschten Social-Media-Accounts, mit denen sie Lügen verbreitet und Ärger gemacht hat." So etwas wolle er von seinen Kindern fernhalten.

Getty Images Fußballer Jérôme Boateng im Juni 2020

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

