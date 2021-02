Würde Kathleen Glawe dieses Are You The One?-Ereignis etwa am liebsten ungeschehen machen? In der vierten Folge der Kuppelshow ging es bereits ordentlich zur Sache: Während die anderen Kandidaten sich bei der spontanen Poolparty vergnügten, zogen sich Kathleen und Single-Boy Aaron Hundhausen in die Privatsuite zurück. Nach anfänglichen Streicheleinheiten und Küssen ging es dann aber relativ schnell zur Sache: Das Paar hatte Sex vor laufenden Kameras! Bereut Kathleen inzwischen, dass sie mit Aaron im Bett landete?

Promiflash hat bei der alleinerziehenden Mutter eines dreijährigen Sohnes nachgehakt. "Wieso sollte ich etwas bereuen, wenn es sich in dem Moment richtig angefühlt hat? Ich bereue den Sex überhaupt nicht", stellte die Bürokauffrau prompt klar. Für die Blondine ist der Geschlechtsverkehr etwas Wunderschönes, was im Jahr 2021 keinesfalls ein Tabuthema sein sollte. "Ich sehe daran nichts Verwerfliches", erklärte die 26-Jährige.

Sich beim Sex im TV selbst zu sehen, war für Kathleen allerdings eine durchaus neue Erfahrung. "Es war auf jeden Fall witzig, das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen", verriet die ehemalige "Miss Hanse Sail" von 2015. Von ihren Freunden wird Kathleen voll und ganz unterstützt: "Sie lieben es, dass ich auch im TV ich selbst geblieben bin."

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNOW "Are You The One?"-Kandidaten bei der Poolparty

TVNow/ Markus Hertrich Kathleen Glawe, Kandidatin bei "Are You the One?"

TVNOW Aaron und Kathleen

