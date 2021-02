Ist das erste Perfect Match bei Are You The One? etwa schon gefunden? Nach dem gescheiterten Kuss-Versuch mit Jill (20) wählte Single-Boy Max für die erste Challenge Spielpartnerin Sabrina aus – mit Erfolg: Das Duo meisterte die Aufgabe am schnellsten und gewann ein Date, um sich besser kennenzulernen. Währenddessen entschied sich der Großteil der anderen Kandidaten in der TV-Villa dazu, die beiden in die Match Box zu schicken, um zu sehen, ob sie ein perfektes Paar ergeben. Sind Max und Sabrina tatsächlich die füreinander bestimmten Partner?

Während der Staffel stehen den Teilnehmern insgesamt zehn Entscheidungen in der Match Box zur Verfügung, in der sicher gestellt werden kann, ob es sich bei dem Couple um die wissenschaftlich bestimmten Pärchen handelt. Max scheint sich vorab jedenfalls schon ziemlich sicher zu sein: "Ich glaub, das wäre so die einzige Person hier, die ich gerade in einem Perfect Match sehen würde." Gespannt treten der Handelsvertreter und die Wienerin vor den Monitor – dann die ernüchternde Nachricht: Max und Sabrina sind kein Match!

Von Enttäuschung fehlte bei Sabrina nach dieser Botschaft allerdings jede Spur – im Gegenteil: Die Lehramtsstudentin war sogar erleichtert, dass sie und Max kein Paar ergeben. Immerhin machte der Blondine Max' Kuss-Versuch mit Jill zu diesem Zeitpunkt noch schwer zu schaffen, wie sie Promiflash verriet: "Sobald mich ein Mann anlügt oder Details verheimlicht, hat sich das Thema für mich erledigt." Die 23-Jährige habe schlichtweg ihre Prinzipien, die sie egal unter welchen Umständen vertrete.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Maximilian und Sabrina bei einer "Are You the One"-Challenge

Anzeige

TVNOW "Are You the One"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina, "Are You the One"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de