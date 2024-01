Shelly war direkt nach "Are You The One?"-Reunion Single

Ob das der Grund für ihre Tränen war? Shelly Schmidt und Wilson waren bei der diesjährigen Staffel von Are You The One? das erste Perfect Match. Viele Fans hatten darauf gehofft, dass die zwei nach der Sendung ein Paar werden. Beim Wiedersehen erklärte die Friseurin, dass sie inzwischen in einer Beziehung sei. Doch diese ist gescheitert, wie Shelly jetzt verrät.

In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Erst einmal Leute, ich habe keinen Freund mehr. Ich bin in keiner Beziehung. Ich habe niemanden an meiner Seite." Zum Zeitpunkt des Wiedersehens des Casts habe sie einen Partner gehabt, doch anschließend sei es zur Trennung gekommen. "Wir haben uns direkt getrennt, es ist alles in Ordnung", klärt Shelly ihre Community auf.

Sie verriet zudem, warum sie im TV so emotional darauf reagiert hatte, dass sie und Wilson kein Paar sind. "Wenn du da sitzt und alles hochkommt und du über deine Gefühle, deine Emotionen redest [...]. Ich war sehr traurig und ich habe schon ein bisschen Liebeskummer gehabt", beendete die Rostockerin ihr Statement.

"Are You The One?"-Shelly im Okotber 2023

Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

