Liebesdrama um Mike: Kim und Leylas Ex gibt Einschätzung ab!

Im Dschungelcamp geht es derzeit heiß her: In den vergangenen Tagen hatte sich Kim Virginia (28) durch permanente Sticheleien gegen ihre Ex-Affäre Mike Heiter (31) wohl selbst ins Aus geschossen: Der Frauenheld flüchtete in die Arme von Leyla Lahouar (27) – dies ließ die eifersüchtige Content Creatorin natürlich nicht auf sich sitzen und drohte ihrer Konkurrentin sogar mit einer Verfluchung! Nun gibt Teezy, der mit beiden Damen liiert war, seine Einschätzung zu dem Liebesdrama ab!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" versucht der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer die Beweggründe von Kim zu erklären: "Sie hat ein Problem, dass Mike Nein gesagt hat oder Mike nicht will. Das heißt, wenn sie Mike nicht haben kann, dann darf keiner ihn haben." Da die Influencerin mit Leyla über den Liebeskonflikt gesprochen habe, bewertet Teezy das Verhalten seiner anderen Ex eher negativ: "Ich fand das bisschen blöd von der Leyla. Wenn man sich da so öffnet und erzählt, wie es einem mit dem Ex-Freund geht, dann sollte man schon bisschen Respekt haben und gewisse Sachen einfach lassen." Aber da Kim nicht Tacheles rede und klar formuliere, was sie wolle, sieht er die Schuld nicht nur bei Leyla.

Die Zuschauer scheinen die Romanze zwischen dem Womanizer und dem Bachelor-Babe jedenfalls zu feiern. Unter einem Instagram-Beitrag der offiziellen Seite des Dschungelcamps finden sich viele Kommentare, die hinter den beiden stehen. "Ich wünsche mir so sehr, dass zwischen Leyla und Mike was läuft. Die passen einfach zusammen", schreibt eine Zuschauerin. "Leyla und Mike können machen, was sie wollen", betont ein weiterer Fan.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige

RTL Kim Virginia und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Leyla und Mike anbandeln? Ich finde das total süß! Ich finde das daneben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de