Die Oscars des Trash-TVs? RTL+ verleiht Reality Awards!

Es wird spannend! In einer Pressemitteilung von RTL+ verrät die Programmgeschäftsführerin Inga Leschek, dass diesen Herbst das erste Mal die sogenannten Reality Awards verliehen werden sollen. "Unsere Reality-Formate haben bereits einige Preise abgeräumt", erzählt sie und fügt hinzu: "Aber viel wichtiger: Sie haben Stars erschaffen! Frisch verliebte, prominent getrennte, kämpfende und perfekt matchende Stars, die uns und unsere Zusehenden glücklich, entzückt und manchmal einfach sprachlos machen." Es sei vor allem wichtig, dass die Leistungen der Realitystars "gebührend gefeiert und ausgezeichnet" würden.

Wer genau ausgezeichnet werden und einen Preis entgegennehmen wird, läge in den Händen der Zuschauer und Fans, die in verschiedenen Kategorien für ihre Favoriten abstimmen können. Noch unklar ist, wie die Abstimmung ablaufen und wer genau nominiert sein wird. In dem Instagram-Beitrag, der die Reality Awards bewirbt, sind viele bekannte Gesichter abgebildet: Die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten Mike Heiter (31), Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia Hartung (28), die Make Love, Fake Love-Single-Lady Antonia Hemmer (23), die Bachelors Dennis Gries und Sebastian Klaus (36), Ariel von Love Fool sowie Ryan Wöhrl aus der aktuellsten Staffel Are You The One? sind darauf zu sehen.

Realitystars wie Antonia Hemmer oder Paulina Ljubas (27) posten die Verkündung in ihren Instagram-Stories und scheinen begeistert von dem Konzept zu sein: "Ganz ehrlich, wie cool ist das denn? Die Oscars der Trashies", schreibt Realitybekanntheit Paulina in ihrer Story. Auf Social Media sorgt die Ankündigung für gespaltene Meinungen: "Wie cool. Freue mich schon drauf", kommentiert ein Fan unter dem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts von RTL+. "Oh je...wer braucht das?", macht ein Follower seinem Frust über die Ankündigung Luft. "Jetzt soll das Drama auch noch belohnt werden? Ich bin raus...", beschwert sich ein weiterer.

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, die Bachelors 2024

RTL Die Teilnehmer der ersten Staffel "Love Fool"

Freut ihr euch auf die Reality Awards? Ja, auf jeden Fall! Nicht so wirklich.



