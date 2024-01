"Are You The One?"-Tais fand Ryans Verhalten "heuchlerisch"

Nicht alle waren von dieser Vorgehensweise überzeugt. Ryan Wöhrl hatte bei Are You The One? für viel Herzschmerz gesorgt: Der gebürtige Bayer konnte sich einfach nicht festlegen – zuerst bandelte er mit Edda an, anschließend ging er zu Sina. Später kam Jana ins Spiel, doch auch sie war nicht die Richtige für ihn. Nach dem Ende der Show äußert Kandidatin Tais sich jetzt zu Ryans Verhalten.

In ihrer Instagram-Story wurde sie zu ihrer Meinung bezüglich des 21-Jährigen befragt. Tais verriet, dass Ryan spieltechnisch alles richtig gemacht habe. Allerdings habe sie ihn im Laufe der Sendung angesprochen: "Tatsächlich habe ich ihm sogar in der Show gesagt, dass ich sein Verhalten etwas 'heuchlerisch' fand. Er war davon auch sehr überrascht, weil es ihm gar nicht so bewusst war, wie es für Außenstehende rüberkam." Ihrer Ansicht nach habe Ryan dann gemerkt, dass er sich nicht richtig verhalten habe.

Im Gegensatz zum Blondschopf konnte Tais ihr Perfect Match in der Kuppelshow finden. Sie und Gerrit sind auch nach der Sendung noch ein Paar geblieben. Die zwei führen noch eine Fernbeziehung, da Tais in Niedersachsen wohnt, während Gerrit aus Nordrhein-Westfalen kommt.

Ryan Wöhrl, "Are You The One?"-Kandidat

Tais, Kandidatin bei "Are You The One"

Gerrit und Tais von "Are You The One?"

