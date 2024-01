Nicht geteilt: Das macht "Are You The One?"-Lina mit Gewinn

Was hat sie mit den 20.000 Euro angestellt? Bei Are You The One? schafften es die Singles in dieser Staffel nicht, alle Perfect Matches zu finden und somit die Gewinnsumme mit nach Hause zu nehmen. Im Gegensatz zu allen anderen ging eine jedoch nicht leer aus: Lina hatte eine Matchbox für die Summe von 20.000 Euro verkauft und konnte sich das Geld sichern. Eigentlich wollte sie den Gewinn teilen – doch was hat Lina mit der Kohle angestellt?

Beim großen Wiedersehen auf RTL+ informiert die Blondine darüber, was sie mit dem Geld vorhat: "Ich werde auf jeden Fall auch ein soziales Projekt in Thailand und am liebsten auf Koh Samui damit unterstützen." Wegen diverser Vorfälle wolle sie nicht mit den restlichen Kandidaten teilen, obwohl sie das ursprünglich vorhatte. "Ich teile ja, nur nicht mit den Leuten hier", antwortet sie auf Nachfrage von Sophia Thomalla (34). Die Art und Weise, wie miteinander umgegangen werde, sei der Grund dafür, warum Lina das Geld nicht teilt.

Dass sie die Show am Ende nicht gewinnen konnten, stimmte unter anderem die Kandidatin Jana traurig. "Ich bin ehrlich, ich habe dort einige Fehler gemacht, aber trotzdem saß ich am Ende mit meinem Perfect Match zusammen", erklärte die Krankenschwester im Promiflash-Interview. Hätten alle etwas besser aufgepasst, dann hätten sie gewinnen können. Sidar Sahin hingegen nimmt die Niederlage auf die leichte Schulter. "Das war mir tatsächlich nicht so wichtig. Ich bin nur glücklich über die Situation mit mir und Jana gewesen", betonte er.

Anzeige

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Anzeige

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Edda und Paddy

Anzeige

Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de