Spicy: Hatten "Are You The One?"-Lina, Maja und Kev Dreier?

Doch keine Flaute bei Are You The One? Kurz vor dem Finale fand die Gruppe mit Lina und Kevin doch noch ein Perfect Match. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht. Beim großen Wiedersehen wird jedoch schnell klar: Seit dem Ende der Show ist einiges passiert. Sophia Thomalla (34) unterstellt Lina und Kevin nun, sie hätten einen flotten Dreier mit Maja gehabt!

"Ihr hattet euch ja auch mal zu dritt getroffen, ne?", spielt die Moderatorin auf die angebliche Liebelei an. Das Perfect-Match-Paar lächelt scheinheilig. "Wir haben AYTO nach Berlin verlagert", erklärt Kevin grinsend. Maja kann sich schließlich das Lachen nicht mehr verkneifen. Lina beteuert jedoch, sie hätten nur geknutscht, wie auch schon in der Show. Spaß hätten sie auf jeden Fall gehabt, betont das Trio.

Auch wenn sie den Mund nicht ganz aufkriegen, sind die drei definitiv die Fan-Lieblinge. "Lina größte Gewinnerin! Menschlich war sie super, clever, sachlich und hat sich die Kohle mehr als verdient", schwärmt ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer stimmt zu: "Das sind die Realsten dieser Staffel!" Eine Frage beschäftigt die Zuschauer aber auch nach dem Wiedersehen noch brennend: "Sind Lina und Kevin jetzt ein Paar?"

Instagram / ballerlina "Are You The One?"-Kandidaten Kevin, Lina und Maja

Instagram / ballerlina "Are You The One?"-Kandidatinnen Lina und Maja

Instagram / ballerlina Lina, Kandidatin bei "Are You The One"

