Michael Dennis Henry – besser bekannt als Mike Henry – hatte sich in den 60er-Jahren nicht nur einen Namen als Footballspieler gemacht. In zahlreichen TV-Produktionen hatte er auch sein schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt: Unter anderem verkörperte er in insgesamt drei "Tarzan"-Filmen den beliebten Jungen aus dem Dschungel. Jetzt müssen sich die Fans allerdings von ihrem Idol verabschieden: Mike ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Laut einem Bericht von Variety sei Mike bereits am 8. Januar in einem Krankenhaus in der kalifornischen Stadt Burbank verstorben: Er habe über viele Jahre hinweg an Parkison und einer sogenannten chronisch traumatischen Enzephalopathie gelitten. Dies ist eine neurale Erkrankung, die beispielsweise nach häufigen Stößen auf den Kopf auftritt und womöglich auf seine Zeit als Footballspieler zurückgeht. Sie äußert sich ähnlich wie die weitaus bekanntere Alzheimer-Krankheit.

Cheryl Henry, mit der Mike seit 1984 verheiratet war, äußerte nun ihre Trauer gegenüber dem Magazin: "Du findest niemanden, der jemals etwas Schlechtes über Mike gesagt hätte", betonte die Witwe. Das Multitalent hinterlässt aber nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Tochter namens Shannon.

Collection Christophel / ActionPress Mike Henry, US-amerikanischer Schauspieler

Collection Christophel / ActionPress Mike Henry (links) in einem "Tarzan"-Film

United Archives GmbH Mike Henry, "Tarzan"-Darsteller

