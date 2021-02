Romina Palm möchte ein Vorbild für junge Frauen sein! Die Kandidatin der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel ist schon seit einigen Jahren auch als Influencerin aktiv. Sie gibt ganz offen zu: In der Vergangenheit ließ sie sich durch Instagram und Co. in Bezug auf ihr Äußeres unter Druck setzen. Das soll ihren Followern aber nicht passieren! Doch bis Romi zu dieser Erkenntnis kam, machte sie einiges durch. Erst ihr Freund Stefano Zarrella konnte sie aus dem Tiefpunkt ihres Lebens wieder herausholen.

"Vor einem halben Jahr war ich wirklich noch eine ganz andere Person: Ich hatte viel mehr auf den Hüften, ich hatte lange Haare, Extensions, die Lippen aufgespritzt – ich war wirklich ein bisschen daneben", räumt Romina gegenüber ProSieben ein. Die eigentlich immer sportliche und schlanke Person wünschte sich plötzlich ein großes Hinterteil. Warum? Weil das innerhalb der sozialen Medien modern war. "Ich habe angefangen, mich wortwörtlich vollzustopfen, damit ich mit anderen mithalten kann", erinnert sich die Kölnerin. Doch plötzlich wurde ihr klar, dass sie sich selbst gar nicht mehr treu blieb: "Ich stand vor dem Spiegel und habe geweint, weil ich mich so hässlich fand."

Doch dann lernte Romina ihren heutigen Freund Stefano kennen. Er schaffte es, ihr verständlich zu machen, dass es nur auf die inneren Werte eines Menschen ankommt. "Durch ihn bin ich aus diesem Tiefpunkt herausgekommen", erklärt die 21-Jährige stolz.

Anzeige

Instagram / lifeofromi GNTM-Kandidatin Romina

Anzeige

Instagram / lifeofromi Model Romina Palm im November 2018

Anzeige

Instagram / lifeofromi Stefano Zarrella und Romina Palm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de