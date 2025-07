Wegen Schnuller: Romina Palm bekommt Mama-Polizei-Kommentare

Romina Palm (26) sorgt mit einer Entscheidung im Umgang mit ihrer kleinen Tochter Hazel für Aufsehen. Nachdem die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story offen angesprochen hatte, dass sie ihrer Tochter gelegentlich einen Schnuller gibt, hagelte es Kritik. Viele User, besonders Frauen, äußerten Bedenken und sprachen dabei mögliche negative Folgen des Schnullerkonsums an, wie Zahnfehlstellungen oder eine Beeinträchtigung der Stillbeziehung. Doch statt die Anschuldigungen still hinzunehmen, entschied sich Romina für eine humorvolle Reaktion: Mit einem ironischen Reel stellte sie sich gegen die selbsternannte "Mama-Polizei".

In dem Video, das Romina kürzlich postete, setzte sie sich kreativ mit den Kommentaren auseinander. Unter der Überschrift "Ex-GNTM-Teilnehmerin auf der Reise nach Zypern von Polizei verhaftet" parodierte sie eine Skandalschlagzeile und erklärte fiktiv, die sogenannte "Mama-Polizei" habe sie wegen der Schnullerentscheidung in Handschellen gelegt. Ihr Partner Christian Wolf (30) sprang ihr dabei zur Seite und griff in seiner Story ebenfalls das Thema auf. Er betonte, wie wichtig es ihm und Romina sei, ein realistisches Bild ihres Familienlebens auf Social Media zu vermitteln. Vieles würde dort von Influencern versteckt, obwohl es hinter den Kulissen von vielen genauso gehandhabt werde. "Macht ihr, was ihr wollt", riet Christian seinen Followern und warnte vor Panikmache.

Romina, die sich schon seit der Geburt ihrer Tochter Hazel offen mit Fans über Mutterthemen austauscht, zeigt damit erneut, wie locker sie mit Kritik umgeht. Noch vor Kurzem hatte sie einige spannende Details zur Namensgebung ihrer Tochter preisgegeben. Ursprünglich schwebte ihr für Hazel der Name Rose vor, inspiriert von der Filmfigur in Titanic. Doch letztlich fiel die Wahl auf Hazel, einen Namen, der ebenso süß und klangvoll ist. Jene Mischung aus Transparenz und Humor scheint Rominas Anhänger zu begeistern und zeigt, dass sie daran arbeitet, das Muttersein auf ihre eigene, unperfekte Weise zu meistern.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025